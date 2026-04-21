１４日、北疆博物院「朔方古韻―北疆博物院文物特別展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津4月21日】中国天津市の北疆博物院でこのほど、天津自然博物館と天津博物館が共催する「朔方古韻―北疆博物院文物特別展」が始まった。貴重な文化財100点近くを展示し、注目を集めている。北疆博物院は天津自然博物館の前身で、フランスの博物学者エミール・リサンが1914年に創設。中国近代を代表する博物館の一