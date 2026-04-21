ブリュッセルモーターショー２０２６のＢＹＤブースを訪れた来場者。（１月１０日撮影、ブリュッセル＝新華社記者／彭子洋）【新華社北京4月21日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は20日、1〜3月の自動車販売台数のうち、上位10社で594万台となり、全体の84.3％を占めたと発表した。上海汽車集団、浙江吉利控股集団、中国第一汽車集団、比亜迪（BYD）、奇瑞控股集団、重慶長安汽車、東風汽車集団、北京汽車集団、広州汽