【新華社蘭州4月21日】中国甘粛省永靖県劉家峡鎮の黄河沿いの一帯では最近、チューリップが競うように花を咲かせている。春の暖かな日差しとともに美しい風景を織りなし、多くの市民や観光客が散策に訪れて春のひと時を楽しんでいる。（記者/張智敏）