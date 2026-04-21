©ABCテレビ 4月21日（火）の「相席食堂」は、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」！ ©ABCテレビ 長野県上水内郡飯綱町は日本有数のりんごの名産地。そんな町にやって来たのは、クワバタオハラのくわばたりえ。ブラマヨ・小杉と同期の芸人だが、現在は、はっきりもの言うママタレントとして活躍。登録者数56万人超えのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」の飾らない子育て姿