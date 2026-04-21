お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。“ネタへの愛”について持論を展開した。ウエストランドは単独ライブは開かず、所属事務所・タイタンが2カ月に1回主催し爆笑問題らが出演する「タイタンライブ」に毎回新ネタを2本ずつ、年間12本は用意していくという。井口は、あるモヤモヤを口にした。「単独ライブやるコントの人たちって“ネタ愛