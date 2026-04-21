◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、エンゼルス戦で2−1の3回2死の第2打席で、見逃し三振を喫した。フルカウントからの8球目。低めの変化球がボールに見えた岡本は見逃して四球と判断し一塁へと歩き出したが、判定はストライク。思わずヘルメットを触って「チャレンジ」も、投球はギリギリでストライクゾーンを通過してい