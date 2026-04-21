9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が21日、都内で行われた『レグザ2026年 春夏新商品発表会』に映像でコメントを寄せた。【写真】黒スーツを着てさわやかに話す目黒蓮レグザグローバルブランドアンバサダーを務める目黒は、現在『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中。この日は出席は叶わなかったが、レグザ20周年ということで、会見では目黒からのメッセージ映像が上映された。黒で統一したジャケット姿で映像に登場した目