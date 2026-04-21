アイドルグループ「Travis Japan」の吉澤閑也（30）が20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。運のなさについて語った。MCのMEGUMIから「海外行ったりすると大変じゃないですか？」と質問される場面が。「とにかく自分のシャンプーとかボディーソープとか持っていって荷物パンパンになる」と旅先でのシャワー事情について切り出した。「僕、シャワー運がなくて。水圧弱い部屋に絶対