婚約して挙式の準備もしているなかで、とんでもない事実をパートナーから暴露されることも。今回は、ギリギリで婚約破棄した人のエピソードをご紹介します。今それを言う？「年上の彼氏と婚約していたときのこと。両親への挨拶も終わり、式場も予約して招待状も出したあとに『実は子どもがいる』と告げられました。どうやら、前の奥さんとの間に小学生になる子どもがいるらしい……。ていうか、バツイチだってことすら知らなかった