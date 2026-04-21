任期満了に伴う三種町の町長選挙が告示され、現職の田川政幸氏が立候補を届け出ました。ほかに立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。三種町長選挙に立候補したのは、3期目を目指す現職の田川政幸氏54歳です。田川政幸氏「結婚する前の若い方々が、三種町で元気に暮らしてしっかりと収入を得る、そして子どもを産む、そういった環境に持っていく。それが一番大事なことだと思っています」「皆さまの意見をし