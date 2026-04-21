20日夕方発生した三陸沖を震源とする地震を受けて、横手市は「地震の影響で水道水の濁りが発生している」と発表しました。応急の給水拠点を開設して対応にあたっています。20日夕方の地震で震度4を観測した横手市。市は「地震の影響で雄物川町大沢地区の水道水に濁りが発生している」として、水の入れ替え作業を行っています。住民「灰色に近いどんよりとした色で飲めないなと思って。風呂にためてもやっぱり灰色に近い濁った水が