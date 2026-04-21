ＨＥＲＯＺが３日ぶりに反発している。２０日の取引終了後に、スタートアップ企業向けに経理や人事などのバックオフィスＢＰＯサービスを提供するＡＫＭコンサルティング（横浜市神奈川区）の株式の７０．０％を５月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ＡＫＭの有するバックオフィス領域の専門知識とＨＥＲＯＺのＡＩ技術を融合させることでＢＰＯ業務の圧倒的な効率化を実現する