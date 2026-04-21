不動テトラが急反発している。午前１１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の８００億円から８１５億円（前の期比１７．２％増）へ、営業利益が４９億円から５８億円（同８２．６％増）へ、純利益が３４億５０００万円から４３億円（同９５．３％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 土木事業及び地盤改良事業で工事が順調に進捗したことで売上高が従来予想