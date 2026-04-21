4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズが、ホームのフロストバンク・センターで「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド初戦に臨み、111－98で制してシリーズ1勝目を手にした。 ウェスタン・カンファレンス第2シードのスパーズ（62勝20敗）は、プレーイン・トーナメントを勝ち上がって第7シードを獲得したポー