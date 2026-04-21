２１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。前日の米長期債相場は横ばいだったが、一部報道を受けて日銀の早期利上げ観測が後退したことから堅調な展開だった。 ロイター通信は２０日夕、「日銀は２７～２８日に開催する金融政策決定会合で、追加利上げを見送る公算が大きい」と報道。中東情勢を巡る不確実性がなお残り、利上げを急ぐ必要はないとの判断が浮上しているという。ただ、米国とイランの停戦期