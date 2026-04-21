2025-26シーズンの無冠が迫る中、レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督が残り試合の全勝を誓った。クラブ公式サイトが伝えている。今季のレアルはスペインスーパーカップ(準優勝)、コパ・デル・レイ(ベスト16)、そしてUEFAチャンピオンズリーグ(ベスト8)で優勝を逃し、残るタイトル獲得の可能性はラ・リーガのみ。だが、ラスト7試合で首位バルセロナと勝ち点9差の2位と、厳しい状況となっている。第33節はミッドウィ