韓国の障がい者団体「全国障がい者差別撤廃連帯」（以下、全障連）がバスの運行を阻止するデモを行い、出勤時間帯の交通に混乱が生じた。【データ】「障がい者差別が存在」と答えた韓国人、当事者より健常者が多い“逆転現象”全障連は4月21日午前8時15分から約35分にわたり、ソウル地下鉄1号線・鍾閣（チョンガク）駅近くの鍾路（チョンノ）2街バス停留所でバス専用車線を占拠し、デモを繰り広げた。この過程で、とある活動家は74