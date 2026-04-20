「スニーカーダンク（SNKRDUNK）」（以下、スニダン）を運営するSODAが4月20日、対象ブランドの購入手数料の無料化を発表した。終了日未定の長期キャンペーンとなる。【画像をもっと見る】スニダンは、2019年4月に公式アプリの提供を開始し、現在では月間利用者数600万人以上、累計出品数は3600万点を突破。商品情報を運営が登録することで、ユーザーは写真撮影や説明文章の作成をすることなく出品が可能になるシンプルな取引