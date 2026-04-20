後藤愼平が手掛ける「エムエーエスユー（M A S U）」の仮縫いを展示販売する企画第4弾「トワルチェック （TOILE CHECK）」が、東京・代々木のTEN10 STUDIOで開催される。期間は4月24日から26日まで。【画像をもっと見る】2024年3月以来約2年ぶり、最大規模の開催となる第4回では、2024年秋冬コレクションから2026年春夏コレクションの仮縫いとファーストサンプル約150点を展示販売。すべてのトワルには後藤愼平のコメントが添