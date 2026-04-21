ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。3回表の第2打席に右前打を放ち、連続試合出塁を52試合に更新した。ドジャースの球団記録2位まで、あと1試合に迫っている。 ■第1打席に今季初盗塁も記録 ドジャース1点リードで迎えた3回表の第2打席。無死走者なしで大谷は、相手先発ホセ・キンタナ投手の5球目、低めのボール球チェンジアッ