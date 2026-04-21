【写真】BTS RMがコダックに変身!?「ポケパーク カントー」満喫ショット【写真】BTS Vの「ポケパーク カントー」滞在の様子 BTSのRM（アールエム）が、Instagramを更新。メンバーのV（ヴィ）に続き、『ポケットモンスター』のテーマパーク「ポケパーク カントー」を楽しむ姿を公開した。 ■BTS RM、日本で大好きなポケモンの世界へ！ ワールドツア