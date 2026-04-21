国際卓球連盟（ITTF）は20日、2026年第17週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計17人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が1つ順位を上げて5位、早田ひな（日本生命）も1つ順位を上げて10位に復帰し、2選手がトップ10入り。大藤沙月（ミキハウス）も1ランクアップの12位となっている。なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、上位は今週も変動はなか