水戸証券 [東証Ｐ] が4月21日昼(11:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は経常利益(非連結)が前の期比54.6％増の35.9億円に拡大する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 [前期実績と当期速報値との差異の理由]2026年３月期の営業収益は前期比＋15.0％の増収となりました。株式関連収益及びストック収益（投資信託の代行手数料とファンドラップ報酬）が増加したこと