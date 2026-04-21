21日前引けの日経平均株価は続伸。前日比771.21円（1.31％）高の5万9596.10円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は716、値下がりは787、変わらずは66。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を212.40円押し上げ。次いで東エレク が201.13円、アドテスト が117.06円、ファストリ が63.56円、イビデン が55.65円と続いた。 マイナス寄与度は27.96円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、