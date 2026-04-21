26日に京都競馬場で第57回（GII、芝1600m）が開催。マイルCS、東京新聞杯を連続3着のウォーターリヒト、2024年の朝日杯FS勝ち馬アドマイヤズーム、転厩初戦で昨年の安田記念以来の芝となるシックスペンス、昨年のスワンSの勝ち馬オフトレイルなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■路線は多岐も「中山記念」組が最多の3勝 各路線