21日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数633、値下がり銘柄数659と、売り買いが拮抗した。 個別ではイボキン、プラコー、フクビ化学工業がストップ高。テクニスコ、サニックスホールディングス、ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングス、エンビプロ・ホールディングス、ウィルソン・ラーニングワールドワイドは一時ストップ高と値を飛ばした。ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、