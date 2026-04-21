21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.3％増の2188億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.0％増の1861億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００ 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００トップ２０ 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ新興国株ＥＴＦ