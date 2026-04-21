今週は安田記念を見据える重要な前哨戦、第57回（GII、芝1600m）が京都競馬場で行われる。今年は、アドマイヤズームとシャンパンカラーのGI馬2頭が参戦。加えて、重賞3勝のシックスペンスに、昨年のマイルCSで善戦したウォーターリヒト、オフトレイル、エルトンバローズや、昨年のマイラーズC覇者ロングランなど、重賞ウイナーが10頭の豪華版。対するはベラジオボンド、ファーヴ