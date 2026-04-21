北海道内の太平洋沿岸に一時津波警報などが発表された、４月２０日の地震から一夜明けました。４０センチの津波が観測された浦河町はいまどうなっているのでしょうか。浦河町の高台にある避難所の裏手に来ています。２０日夜から風が強く、２１日朝からずっと後ろに見える海に白波が立っています。浦河町では２０日、６つの避難所が開設、９００人以上が避難しました。浦河町の情報カメラの映像です。船が次々と沖合へ避難していき