ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の最終回となる#12が19日、放送された。【画像】DV受けている最中に5歳息子が…騒然人生語るケイコさんファミリーMCを滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務めた。また、スタジオゲストとして衛藤美彩、紺野あさ美、まぁみ、MALIA.、美奈子が出演した。スタジオでは、子どもが自分と同じ職業に就くことへの賛否について議論を展開。“アイドル”という同じ道を目指すことについて、ゲ