政府が、核拡散防止条約（NPT）再検討会議に外務副大臣の派遣を調整していることを巡り、広島県の横田美香知事は21日の記者会見で「発信力のある人に参加していただきたい」と述べ、副大臣ではアピールに欠けるとの見方を示した。