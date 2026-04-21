岡山県の備前市美術館で始まった米大リーグ・ドジャースの公式カメラマンによる写真展＝21日午前、岡山県備前市米大リーグ・ドジャースの公式カメラマンのジョン・スーフー氏による日本初の写真展が21日、岡山県の備前市美術館で始まった。同市出身の山本由伸選手の他、大谷翔平選手や佐々木朗希選手らの活躍を振り返る約100点を展示した。「ドジャースの心音。―青き情熱の記録―」と銘打ち、スーフー氏が1980年代から撮影し