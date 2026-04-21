階猛氏中道改革連合の階猛幹事長は21日、来春の統一地方選を巡り、立憲民主、公明両党が擁立する独自候補を推薦すると記者団に明言した。立民、公明両党は大型連休明け以降、候補者の公認作業を進める方針。階氏は「両党に対して速やかに推薦を出せるようにしていく」と述べた。階氏はこれに先立ち、立民、公明の両党幹事長らと国会内で会談した。統一選の共通政策を5月中にとりまとめる方針も確認した。