大阪市の天王寺動物園で一般公開が始まった3頭のアジアゾウ＝21日午前大阪市の天王寺動物園で21日、マレーシアから迎えたアジアゾウ3頭の一般公開が始まった。同園でのゾウの展示は2018年に雌のラニー博子が死んで以来、8年ぶり。獣舎を大幅に改修するなどして新たなエリアを設けた。雄の「クラッ」（推定20歳、体重2.5トン）と、いずれも雌の「ダラ」（同14歳、2.1トン）「アモイ」（同9歳、1.2トン）の計3頭が悠々と歩いて登