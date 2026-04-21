6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』を27日にリリースする。それに先立って、トラックリストが公開された。【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU新アルバムのタイトル曲は「You, You」。所属事務所PLEDIS Entertainmentは「夢のように現れた運命の相手への想いをストレートに告白する“爽やかなラブソング”」だと説明した。メンバーは「You, You」を通じて、積極的一面を見せる