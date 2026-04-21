元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が20日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自身が苦手な撮影シーンを明かした。テレビ東京のドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（水曜深夜1・00）に出演中の矢吹。ラブシーンの話題になり、「ラブシーンと言えるほどか分からないですけど」と前置きしながら、「インティマシーコーディネーターさんが入るっていうのはありま