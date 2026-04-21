２１日午前８時４０分頃、陸上自衛隊日出生台演習場（大分県由布市、九重町、玖珠町）で、「射撃訓練中に戦車内で暴発が起きた」と１１９番があった。陸自によると、隊員３人が死亡し、１人が負傷した。砲弾が爆発したという。同演習場では陸自玖珠駐屯地（玖珠町）の西部方面戦車隊が射撃訓練中だった。同駐屯地では、隊員４人が事故に巻き込まれたとしている。玖珠町によると、２１日午前９時半頃、陸自側から、「午前８時３