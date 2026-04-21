陸自日出生台演習場の事故について記者団の取材に応じる小泉防衛相＝21日午後0時5分、国会陸上自衛隊西部方面総監部などによると、21日午前8時40分ごろ、大分県内にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、西部方面戦車隊が戦車の射撃訓練中に砲弾が砲内で破裂した。戦車に乗っていた隊員4人が巻き込まれ、このうち3人が死亡、1人が負傷した。大分県の地元消防によると、負傷した1人は顔をやけどしたが、意識はあるとみられる。