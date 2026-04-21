フジテレビ佐久間みなみアナウンサー(28)らを輩出した芸能事務所、ファーストエージェント(東京・恵比寿)が21日、アナウンサーを目指す全国の高校生・大学生を対象に「2026年度春夏ファーストエージェント所属オーディション」を行うことを発表した。今回で5回目で、1次はメールによる審査、2次はビデオ通話、または対面による審査を実施する。同社には女優浅野温子(65)や歌手で俳優の池畑慎之介(73)、Netflixで原作の「イクサ