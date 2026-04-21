バス停から離れた交通空白地域がある神奈川県平塚市北部の岡崎地区で５月、電話予約制の乗り合いタクシーの実証実験が始まる。地元住民らで構成する協議会が実施主体で、主に日常の買い物のための移動支援が目的。期間は２年間の予定で、その後の本格運行を目指す。本年度の実証実験は第１期として５〜７月の６日間、第２期として９、１０月の３日間行われる。同地区から商業施設「ヨークタウン北金目」（同市北金目）に向かう