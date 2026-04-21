サンリオは、初のゲームブランド「Sanrio Games」を始動、2026年秋に第1作目となるNintendo Switch/Nintendo Switch 2用パーティゲーム「サンリオ パーティランド」を発売する。 「Sanrio Games」は同社パブリッシングによる同社初のゲームブランド。「Sanrio Games」では「One World, Connecting Smiles.（1人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。）」というビジョンの