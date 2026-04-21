日本航空によりますと21日朝早くから航空管制システムにトラブル起き、羽田空港を離着陸する便に欠航や遅れが出ているということです。日本航空によりますと、羽田・小松間の発着便は現在、4便が欠航、午後の便は出発時刻が未定となっています。