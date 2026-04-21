【「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」ワールドワイド発表ショーケース】 4月24日1時（日本時間）より配信 4月24日1時（日本時間）より「Assassin's Creed Black Flag Resynced（アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ）」のワールドワイド発表ショーケースが配信される。 本作は、「アサシン クリード I