サンクチュアリ・パブリッシングは4月30日、書籍『エンタメおしごと図鑑』を全国の書店およびオンライン書店にて発売する。エンタメ業界だけに特化した職業図鑑は日本初となる。エンタメおしごと図鑑芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持つ「SDP」と、本を読まない人のための出版社を掲げる「サンクチュアリ出版」が初めてタッグを組んだ。子ども向けの職業図鑑は多く存在するが、エンタメ業界だけに特化した図鑑はこ