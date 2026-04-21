【モデルプレス＝2026/04/21】キャスターの安藤優子が4月20日、自身のInstagramを更新。残り物の食材を使った手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】60代ベテランキャスター「どれも美味しそう」余り物活用メニュー＆夫手作りパスタ並ぶ食卓◆安藤優子、冷蔵庫の余り物でアレンジレシピ安藤は「お早うございます！今朝もけっこう早い時間から朝ンポへ」などとつづり、写真を複数枚投稿。「昨日はかなり久しぶりに週末らしい