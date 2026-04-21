【モデルプレス＝2026/04/21】女優・モデルの三吉彩花が4月20日、自身のInstagramを更新。背中が大きく開いたドレスから見えるタトゥーを公開し話題となっている。【写真】29歳美人女優「息を呑む美しさ」背中開きドレスでタトゥー見せ◆三吉彩花、美背中のタトゥー公開三吉はインターナショナルファッション誌「ハーパーズ バザー」（ハースト婦人画報社）とハイジュエリーブランドの「ブシュロン」のコラボレーションに参加した