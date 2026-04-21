敵地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の打席で珍事があった。20日（日本時間21日）にコロラド州デンバーで行われた敵地ロッキーズ戦、満塁で強烈なライナーを放ち併殺でチェンジと思われたがこの投球がなんとボーク。打ち直しとなったのだ。「1番・DH」で先発した大谷は、4-1とリードした4回1死満塁で打席に入った。左腕キンタナの初球を引っ張ると打球は一塁手正面へのライナー。ボールは二塁に転送され、飛び