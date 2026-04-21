【モデルプレス＝2026/04/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、3月2日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。5月から藤澤が単独で同番組を担当することを報告した。【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出◆「ミセスLOCKS！」3人での出演終了へ番組では、