天王寺動物園は、２１日からマレーシアゾウの来園を記念して、ファンクラブプチ特典として限定デザインの「ようこそ マレーシアゾウ」缶バッジをプレゼントすると発表した。ファンクラブプチとは、ファンクラブに加入しなくてもできる、１口１コイン（５００円）の応援企画。１口につき１個、缶バッジがプレゼントされる。期間は４月２１日から５月３１日まで。缶バッジはガチャマシンでゲットするため、どの絵柄が出るかは