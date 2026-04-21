サウジアラビアで開催されるAFC U17アジアカップに臨む23人を発表日本サッカー協会（JFA）は2026年4月20日、サウジアラビアのジェッダで開催される「AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026」に臨む日本代表メンバーを発表した。小野信義監督が率いるチームには、各Jクラブのユース勢を中心に実力者が名を連ね、反響が寄せられている。今大会は5月5日から22日まで行われ、出場16か国は4つのグループに分かれる。上位2チームが